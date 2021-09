Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Martin-Luther-Straße

Müllcontainer in Brand gesetzt - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Am frühen Samstagmorgen, um 05.35 Uhr, zündeten noch unbekannte Täter einen Müllcontainer auf der Martin-Luther-Straße in Nottuln an.

Die freiwillige Feuerwehr Nottuln löschte den Brand.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

