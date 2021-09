Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Pfefferspray-Angriff gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Mit Pfefferspray hat ein unbekanntes Mädchen am Samstag, 25. September 2021, zwei Personen in Schalke-Nord angegriffen. Ein 52 Jahre alter Gelsenkirchener und eine 36-jährige Frau aus Gelsenkirchen standen um 13 Uhr an der Kurt-Schumacher-Straße in Höhe der Uechtingstraße, als die Unbekannte an ihnen vorbei lief und sie unvermittelt ansprühte. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Mädchen machen können. Die Gesuchte ist zehn bis zwölf Jahre alt und trug eine schwarze Jacke. Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 15 unter 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell