POL-GI: Auto eines Pizza-Fahrers gestohlen - Beamten auf der Wache ins Gesicht gespuckt+++Zeugen verfolgen Dieb+++Brand bei Skateranlage

Gießen: Auto eines Pizza-Fahrers gestohlen - Beamten auf der Wache ins Gesicht gespuckt

Ein zunächst Unbekannter stahl Donnerstagfrüh das Auto eines Pizza-Fahrers. Gegen 02.30 Uhr stellte er seinen Kia nur kurz in der Bahnhofstraße ab und wollte Warmhalteboxen in eine Gaststätte bringen. Er ließ offenbar den Schlüssel im Fahrzeug stecken. Der Dieb nutzte die Gelegenheit und fuhr mit dem Fahrzeug davon. Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen stellte eine Streife das Fahrzeug in der Rödgener Straße fest. Der mutmaßliche Dieb, ein 19-jähriger Asylbewerber aus Algerien, lag neben dem Fahrzeug und ließ sich widerstandslos festnehmen. Er stand offenbar unter dem Einfluss von Drogen. Es folgte die Blutentnahme auf der Polizeiwache. Dort trat er nach einem 43-jährigen Polizeibeamten und spuckte in dessen Gesicht. Der Beamte erlitt eine leichte Verletzung und konnte seinen Dienst fortsetzen. Anschließend musste der Verdächtige den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle ausnüchtern. Er muss sich nun in mehreren Ermittlungsverfahren vor einem Gericht verantworten. Wer hat den Diebstahl in der Bahnhofstraße gesehen? Wem ist der graue Kia Picanto aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Zeugen verfolgen Dieb

Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei Mittwochabend einen Dieb festnehmen. Die Zeugen beobachteten gegen 19.40 Uhr den Dieb, wie er auf einem Parkplatz in der Marburger Straße aus einem Fahrradeinkaufskorb eine Handtasche stahl. Die Zeugen informierten die Polizei und folgten dem Langfinger. Die Polizei nahm den Verdächtigen, einen 18-jährigen Asylbewerber aus Marokko fest. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Reiskirchen: Hebelversuche gescheitert

Mehrfaches Hebeln an der Tür eines Einfamilienhauses in der Licher Straße in Hattenrod sind offenbar gescheitert. Eine Bewohnerin stellte die Hebelspuren am Dienstag gegen 10.30 Uhr fest. Wer hat in den vergangenen Tagen in der Licher Straße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: Parkscheinautomaten beschädigt

Unbekannte versuchten im Gießener Stadtgebiet zwischen Mittwoch der bereits vergangengen Woche (10. Februar) und gestern (17. Februar) mindestens zwei Parkscheinautomaten aufzuhebeln. Es blieb offenbar bei den Hebelversuchen. Der Sachschaden an den Automaten in der Lahnstraße und Hammstraße wird auf jeweils 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Kontrollen im Stadtgebiet

Am Mittwoch führten Gießener Polizeibeamte mehrere Kontrollen im Stadtgebiet durch. Sie stoppten zwischen 12.00 und 17.30 Uhr 23 Fahrzeuge und überprüften 37 Personen. Bei einem 34-jährigen Mann ergaben sich Hinweise auf den Verdacht von Schwarzarbeit. Er geriet in eine Verkehrskontrolle in der Licher Straße und war offenbar mit seinem Privat-PKW dabei Essensbestellungen auszuliefern, Zu seinem Arbeitsverhältnis machte der Mann keine Angaben. Die Beamten informierten zwecks Überprüfung die zuständige Behörde. Bei dem Citroen eines 57-jährigen war die Betriebserlaubnis erloschen. In seinem Auto war ein nicht zulässiger Endschalldämpfer eingebaut. Der Fahrer erhielt eine Mängelkarte und muss innerhalb weniger Tage, Abhilfe schaffen. Bei der Überprüfung eines 44-jährigen Beifahrers stellten die Beamten fest, dass der Mann zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. Er durfte den Kontrollort nach der Personalienfeststellung wieder verlassen. Die Beamten informierten schriftlich die ausschreibende Staatsanwaltschaft. Bei einer Verkehrskontrolle in der Marburger Straße bemerkten die Ordnungshüter Cannabis-Geruch bei einem 19-jährigen Mann. Bei seiner Durchsuchung fanden sie eine geringe Menge an Marihuana und stellten es sicher. Da der Verdacht bestand, dass er berauscht unterwegs war, nahmen die Beamten ihn zwecks Blutprobenentnahme mit zur Wache. Nachdem die Beamten auch die Fahrzeugschlüssel sicherstellten, entließen sie ihn wieder.

Gießen: Brand bei Skateranlage

Zu einem Brand kam es am Mittwoch auf einer Skateranlage in der Rodheimer Straße in Krofdorf-Gleiberg. Unbekannte zündeten dort eine Mikrowelle und einen Bürostuhl an. Gegen 19.50 Uhr informierte die Feuerwehr, die das Feuer schnell löschte, über den Brand. Nach ersten Erkenntnissen hat die Anlage offenbar keinen Schaden genommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat vor dem Brand auf dem Skaterplatz etwas Verdächtiges beobachtet? Woher stammen die Mikrowelle und der Bürostuhl? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Beim Vorbeifahren Außenspiegel touchiert

Am Mittwoch (17.Februar) gegen 16.30 Uhr beabsichtigte ein 69-jähriger Mann aus Gießen in einem Nissan auf einen Parkplatz in der Bleichstraße zu fahren. Dabei touchierte ein bislang Unbekannter beim Vorbeifahren den Außenspiegel des Nissan und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 100 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Langgöns: Unachtsamkeit führt zu Unfall

Zwei Leichtverletzte und 4.200 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls von Mittwoch (17.Februar) auf der Kreisstraße 365. Gegen 13.15 Uhr befuhren eine 51-jährige Frau aus Schöffengrund in einem Toyota und ein 59-jähriger Mann aus Langgöns in einem Volvo hintereinander von Cleeberg nach Oberkleen. Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr der Volvo-Fahrer auf den Toyota der 51-Jährigen auf. Die 51-Jährige sowie ein 16-jähriger Mitfahrer des Volvos wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Rückwärtsfahren Opel beschädigt

Am Mittwoch (17.Februar) gegen 07.55 Uhr befuhren ein 58-jähriger Mann in einem VW und eine 32-jährige Frau in einem Opel hintereinander eine Parkplatzzufahrt im Heinrich-Buff-Ring. Da sich der VW-Fahrer offenbar verkehrt eingeordnet hatte, fuhr er zurück und beschädigte den Opel der 31-Jährigen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Fußgängerin leicht verletzt

Am Donnerstag (18.Februar) gegen 5.45 Uhr ging eine 28-jährige Frau aus Gießen auf dem Gehweg von der Schubertstraße in Richtung Uniklinikum. Ein 28-jähriger Mann aus Gießen in einem Toyota befuhr die Gaffkystraße und beabsichtigte nach links abzubiegen. Vermutlich übersah die Fußgängerin den Abbiegevorgang und überquerte die Straße. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die 28-Jährige leicht verletzte. Es entstand kein Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Laubach: Unfall mit Reh

Eine 58-jährige Frau aus Echzell in einem BMW befuhr am Donnerstag (18.Februar) gegen 06.45 Uhr die Landstraße 3137 von Laubach nach Ruppertsburg als plötzlich ein Reh die Fahrbahn überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, den das Reh nicht überlebte. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Reiskirchen: Im Gegenverkehr VW gestreift

Ein 58-jähriger Mann aus Grünberg befuhr am Mittwoch (17.Februar) gegen 16.15 Uhr die Bundesstraße 49 von Reiskirchen nach Grünberg. In der Ortsdurchfahrt Lindenstruth bremste der Grünberger und verzog sein Fahrzeug auf die Gegenspur. Dabei streifte der 58-Jährige den VW eines entgegenekommenden 66-jährigen Mannes aus Reiskirchen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

