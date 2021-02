Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Vorsicht vor großen Versprechen! - Kriminalpolizei warnt vor Anlagebetrug

Gießen (ots)

"Dieser Mega-Deal bei "Die Höhle der Löwen" kann sogar SIE reicher machen!" ist nur einer der ganz ähnlich lautenden Lock-Angebote, die immer wieder Bürgerinnen und Bürger per Email und als Werbeanzeigen über die sozialen Netzwerke erreichen. Eines vorweg: Nein, hier gibt es keinen Mega-Deal; höchstens für die hinter der Masche steckenden Betrüger!

Das Polizeipräsidium Mittelhessen beobachtet in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder, wie derartige Nachrichten in den elektronischen Posteingängen von Bürgerinnen und Bürgern landen oder in sozialen Netzwerken auftauchen. Geworben wird damit, vorhandenes Barvermögen spielend leicht vermehren zu können. Immens hohe Renditen auf das eingesetzte Kapital wären ohne weiteres möglich. Hier sollten sämtliche Alarmglocken klingeln! Ihr Investment werden Sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verlieren!

Die Masche:

Ein vermeintlich lukratives Angebot erreicht Sie per Email; oftmals wird mit bekannten Gesichtern oder Sendungen geworben, um den Anschein einer gewissen Seriosität zu erzeugen. Auch besteht die Möglichkeit, dass Ihnen gleichlautende Artikel in den sozialen Netzwerken oder auf diversen Websites angezeigt werden. Wurde Ihr Interesse auf eine der beiden Arten geweckt, wird man Sie auffordern, Ihre Kontaktdaten anzugeben.

Wenig später klingelt dann Ihr Telefon. Auf dem Display erscheint mit einiger Wahrscheinlichkeit eine Ihnen unbekannte, ausländische Nummer.

Mittels geschickter Gesprächsführung versucht man nun, Sie davon zu überzeugen, Geld zu überweisen, damit dieses gewinnbringend angelegt werden könne. Man mag es nicht glauben, jedoch gelingt es den Tätern oftmals sogar, ihre arglosen Opfer dazu zu bewegen, einem Fernzugriff auf den eigenen Computer zuzustimmen. Meist soll als erstes Investment zunächst ein Betrag von wenigen Hundert Euro angewiesen werden.

Anschließend gibt man Ihnen Login-Daten einer betrügerischen Website bekannt, auf der Sie das angebliche Wachstum Ihrer Investition verfolgen können. Fast überflüssig, darauf hinzuweisen, dass Sie dort bereits nach kurzer Zeit eine stattliche Rendite ausgewiesen bekommen.

Davon motiviert, werden nach und nach immer mehr Barschaften übertragen. Der Betrag wächst und wächst. Zu einem bösen Erwachen kommt es erst, wenn das fiktive Vermögen ausbezahlt werden soll: Das Geld ist futsch; die Gewinne gab es nie. Man wurde getäuscht.

Insbesondere aufgrund der momentan weiter anhaltenden "Kurs-Rallye" sogenannter Kryptowährungen, allen voran des "Bitcoin", wird von Betrügern auch immer öfter mit der fiktiven Anlage in digitale Vermögenswerte geworben.

Merke:

-Seien Sie vorsichtig bei Werbe-Mails oder Online-Artikeln mit bekannten Gesichtern, die Ihnen eine beispiellose Erfolgsgeschichte suggerieren! Hier handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine besonders gefährliche Form von "Clickbaiting", also um veröffentlichte Meldungen, die zumeist mit übertrieben reißerischen Schlagzeilen bzw. Betreffzeilen gezielt das Interesse der Adressaten erregen sollen. Will man nun mehr über die kurz angerissene Thematik erfahren, so muss der vorliegende Artikel gänzlich konsumiert werden. Man wird quasi geködert (bait, englisch: der Köder), auf derartige Artikel zu klicken.

-Denken Sie daran: Derartige Meldungen werden regelmäßig nicht mit dem Ziel verschickt, Sie beim Aufbau Ihres Vermögens zu unterstützen, sondern, um Sie um ebendieses zu erleichtern!

-Bevor Sie investieren, informieren Sie sich ausgiebig und gründlich über eine bestimmte Anlageklasse und wie Sie in ebendiese investieren können. Informieren Sie sich in jedem Falle umfassend über die von Ihnen präferierte Anlage-Plattform.

-Zweifellos gibt es seriöse Möglichkeiten, sein Vermögen mit Hilfe des Internets wachsen zu lassen. Halten Sie sich jedoch vor Augen, dass dort mindestens ebenso viele Angebote umherschwirren, die Ihnen das Blaue vom Himmel versprechen, Sie letztlich jedoch lediglich um Ihr Erspartes erleichtern möchten!

-Sollten Sie Opfer einer derartigen Betrügerei geworden sein, so kontaktieren Sie Ihr Geldinstitut und verständigen die Polizei!

-Hohe Vorsicht ist ebenfalls bei Gesprächspartnern angezeigt, die sich, ohne Ihre ausdrückliche Genehmigung, telefonisch bei Ihnen melden und insbesondere angeblich lukrative Finanzgeschäfte anpreisen, um Sie als Anleger zu gewinnen. Seien Sie grundsätzlich misstrauisch bei derartigen Angeboten. Lassen Sie sich nicht zu einem unüberlegten Abschluss drängen!

Ulrich Kaiser, Fachberater Cybercrime, Polizeipräsidium Mittelhessen

Tobias Kremp, Pressesprecher, Polizeipräsidium Mittelhessen

