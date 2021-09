Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Autofahrer an Unfallfolgen verstorben

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 15. September 2021, ist ein verunglückter 74-jähriger Autofahrer am Dienstag, 28. September 2021, an den Unfallfolgen verstorben. Der Gelsenkirchener war am Unfallmorgen um 8.55 Uhr mit seinem Wagen an der Kreuzung Hölscherstraße/Kurt-Schumacher-Straße/Cranger Straße in Buer aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Ampelmast geprallt. Ein Rettungswagen hatte den Schwerverletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo der Mann nun verstarb. Die Ursprungsmeldung zu dem Sachverhalt finden Sie unter dem Link der Feuerwehr Gelsenkirchen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116260/5021142

