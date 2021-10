Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugensuche - Frau bei Verkehrsunfall verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Unfall in der Altstadt wurde am Donnerstag, 30. September 2021, eine 32-jährige Frau verletzt. Gegen 15.20 Uhr wollte die Gelsenkirchenerin am Neumarktplatz eine Bankfiliale aufsuchen, als eine bislang ungekannte Fahrzeugführerin, die mit einem E-Scooter auf dem Neumarktplatz in Richtung Bahnhofstraße fuhr, mit der Frau kollidierte. Die 32-Jährige wurde zu Boden gestoßen und verletzte sich dabei leicht. Auf dem E-Scooter befand sich neben der Fahrzeugführerin eine weitere Mitfahrerin. Als die Verletzte die Unfallbeteiligte auf den Vorfall ansprach, wurde sie beleidigt und geschlagen. Anschließend entfernte sich die Flüchtige von der Örtlichkeit in Richtung Hauptbahnhof. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der Flüchtigen machen können. Die Fahrzeugführerin ist circa 15 bis 17 Jahre alt, hatte blonde Haare und war mit einem grünen E-Scooter unterwegs. Zeugen, die den Vorfall beobachten haben oder Hinweise zu der Verursacherin geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen beim Verkehrskommissariat unter 0209 365 6251 oder bei der Leitstelle unter 0209 365 2160 zu melden.

