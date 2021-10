Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahrradstreife stellt Flüchtigen

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 30. September 2021, wollten Beamte der Fahrradstaffel um 19.53 Uhr einen 19-jährigen Fahrer eines E-Scooters in Bulmke-Hüllen kontrollieren. Während der Kontrolle fiel den Beamten auf, dass der Fahrer augenscheinlich zuvor Drogen konsumiert hatte. Im Zuge der weiteren Kontrolle rannte der Gelsenkirchener plötzlich los und flüchtete von der Wildenbruchstraße in Richtung Hauptbahnhof. Ohne auf den Verkehr zu achten, rannte der Flüchtige über die Ringstraße in Richtung Bahnhofvorplatz. Die Beamten der Fahrradstaffel verfolgten den Flüchtigen und konnten ihn auf der Straße "Im Kerkenbusch" stellen. Bei der Festnahme leistete der 19-Jährige Widerstand. Der Flüchtige wurde zur Wache gebracht, wo ihm ein Arzt Blutproben entnahm. Gegen den 19-jährigen leitet die Polizei Strafverfahren ein.

