Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld - Am Dienstag (16.03.), gegen 17:00 Uhr, wollte eine 22-jährige Frau aus Oberaula mit ihrem Opel Astra in der Oberen Frauenstraße vom rechten Fahrbahnrand auf die Fahrbahn fahren und übersah hierbei den Opel Corsa einer 29-jährigen Frau aus Bad Hersfeld. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge bei dem ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro entstand.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld - Am Mittwoch (10.03.), gegen 17:35 Uhr, stellte ein 58-jähriger Mann aus Bad Hersfeld fest, dass ein bisher unbekannter Unfallverursacher seinen silberfarbenen Audi A4 Avant im vorderen, linken Bereich angefahren haben muss. An diesem Tag hatte der Geschädigte seinen Pkw sowohl auf dem EDEKA-Markt Parkplatz als auch auf dem Gelände der Firma Bickhardt Bau geparkt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher werden erbeten unter der Telefonnummer 06621/932-0 bei der Polizeistation Bad Hersfeld, jeder anderen Polizeistation oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld - Am Montag (15.03.), zwischen 11:20 Uhr und 12:00 Uhr, hatte ein 36-jähriger Mann aus Bad Hersfeld seinen silbernen Daimler E Kombi auf den Parkplätzen des BayWa Marktes in der Landecker Straße und dem Baustoffmarkt in der Industriestraße geparkt. Als er nach den Einkäufen sein Fahrzeug in Augenschein nahm, stellte er fest, dass ein bislang unbekannter Unfallverursacher sein Fahrzeug am Heck beschädigte und seinen Pflichten anschließend nicht nachkam. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro.

Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Philippsthal - Am Mittwoch (17.03.), gegen 20:10 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Mann aus Philippsthal mit einem Skoda Octavia die Vachaer Straße stadtauswärts. In Höhe der Hausnummer 38 kollidierte das Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand mit einem VW Polo einer 74-jähriger Frau aus Philippsthal und einem Seat Ibiza einer 58-jährigen Heringerin. Durch den Aufprall wurde der VW Polo aus der Parkbucht, über den Gehweg, in die Umzäunung der Hausnummer 40 geschleudert und der Seat Ibiza wurde nach vorne über die dortige Bordsteinkante geschoben. An allen Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 19.400 Euro. Sowohl der Skoda als auch der VW Polo waren nicht mehr fahrbereit. Der Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu. Es stellte sich heraus, dass der 31-jährige Unfallfahrer zur Tatzeit unter Alkoholeinfluss stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Polizeistation Bad Hersfeld, Champion, VA`e

