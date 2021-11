Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Täter gesucht: Unbekannte greifen aus Fahrzeug an

Mainz-Mombach (ots)

Am Samstagabend gegen 22:45 Uhr wurden zwei 19-jährige Wiesbadener von einer 5-6 köpfigen Personengruppe angegriffen und verletzt.

Die 19-Jährigen befuhren zur Tatzeit mit ihrem Fahrzeug die Zwerchallee in Mainz. In Höhe der rot zeigenden Ampelkreuzung Zwerchallee/Hattenbergstraße sei der von den Tätern geführte schwarz-weiße Smart neben das Fahrzeug der Wiesbadener gefahren. Hier kam es seitens der Täter bereits zu ersten Provokationen, auf welche die beiden 19-jährigen Männer nicht eingingen.

An der nächsten Ampel, Höhe Hattenbergstraße/Hauptstraße, fuhr das Täterfahrzeug schließlich vor das Fahrzeug der zwei Wiesbadener und bremste dieses bis zum Stillstand aus. Anschließend stiegen 5-6 Personen aus und traten gegen das Fahrzeug des 19-jährigen Wiesbadeners. Anschließend zogen sie die beiden 19-Jährigen aus dem Auto, würgten und schlugen den 19-jährigen Fahrer. Der 19-jährige Beifahrer wurde nicht körperlich attackiert.

Die Personen wären größtenteils dunkel gekleidet und im Alter zwischen ca. 22-28 Jahre alt gewesen und hätten stark gebrochen deutsch gesprochen. Der Fahrer des Tatfahrzeuges hätte einen etwa knielangen schwarzen Mantel getragen. Der Hauptaggressor, welcher den 19-jährigen geschädigten Fahrer auch mehrfach gegen den Kopf geschlagen hätte, hätte eine beige Jacke getragen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell