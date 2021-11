Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Exhibitionist am Rheinufer

Mainz-Neustadt (ots)

Am frühen Montagmorgen gegen 07:40 Uhr wurde eine 68-jährige Frau auf einen Mann aufmerksam, welcher am Rheinufer in Höhe des Feldbergplatzes exhibitionistische Handlungen an sich vornahm. Diese verständigte darauf die Polizei.

Gegenüber den Beamten gab die 68-Jährige vor Ort an, dass sie am Rheinufer mit dem Hund unterwegs gewesen sei, als sie den Mann mit heruntergelassener Hose hinter einem Busch entdeckte. In der Annahme, er wäre am Urinieren, habe die 68-jährige den Mann angesprochen sich wenigstens dabei umzudrehen. Als dieser nicht reagierte, sei sie weitergegangen und habe sehen könne, wie er begonnen habe an seinem Glied zu manipulieren. Der 18-jährige Mann kann durch die vor Ort befindlichen Beamten angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Eine Strafanzeige gegen den 18-Jährigen wurde gefertigt.

