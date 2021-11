Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Hechtsheim, Einbruch in Einfamilienhaus zur Tageszeit

Mainz-Hechtsheim (ots)

Am Freitag, den 29.10.2021 kam es im Zeitraum zwischen 09:00 und 16:00 Uhr zum Einbruch in ein Einfamilienhaus in Mainz-Hechtsheim. Da die Bewohner im genannten Zeitraum nicht zu Hause waren, nutzten der oder die bislang unbekannten Täter die Gelegenheit und hebelten die Terrassentür des Hauses auf. Zuvor versuchten sie sich Zutritt über eine Kellertür zu verschaffen, was jedoch misslang. Im Haus wurden sämtliche Räume sowie die Einrichtung nach Geld und Wertgegenständen durchsucht. Die Höhe des erlangten Diebesgutes wird derzeit noch ermittelt.

Viele Einbrüche können bereits durch einfache Verhaltensregeln verhindert werden. Die Polizei rät daher:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

- Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

-Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus.

-Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab - auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

-Deponieren Sie Ihren Haus- der Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

-Rollläden sollten zur Nachtzeit - und nach Möglichkeit nicht tagsüber - geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

-Lassen Sie bei einer Tür mit Glasfüllung den Schlüssel nicht innen stecken.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell