Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Farbschmierereien auf Garagentoren und Gebäuden - Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschmierten unbekannte Täter in Weinheim Garagenwände und -tore mit Lackfarbe. Die Unbekannten sprühten in der Zeit zwischen Samstag, 19 Uhr und Sonntagmorgen, 10.30 Uhr in der Stettiner Straße und im näheren Umkreis, mehrere Garagentore, Garagenseitenwände sowie einen Verteilerkasten mit unterschiedlichen Schriftzügen in schwarzer Lackfarbe. Hierdurch entstand Sachschaden in bislang nicht bezifferbarer Höhe.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

