Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau & Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Berglen: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Frau

Seit Dienstag wird die 50 Jahre alte K. W. aus Berglen-Oppelsbohm vermisst. Frau W. verließ am Dienstagmorgen gegen 9:20 Uhr ihre Wohnung mit unbekanntem Ziel. Umfangreiche Suchmaßnahmen, bei denen eine Vielzahl von Einsatzkräften sowie Suchhunde und der Polizeihubschrauber im Einsatz waren, führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss in Betracht gezogen werden, dass sich Frau W. aufgrund gesundheitlicher Probleme in einer hilflosen Lage befinden könnte. Frau W. ist 1,70 Meter groß, schlank, hat braune, schulterlange Haare. Zuletzt war sie mit einer weißen Bluse, einem knielangen schwarzblauen Blümchenrock sowie grauen Schuhen der Marke Asics mit pinker Aufschrift bekleidet.

Ein aktuelles Foto der Vermissten ist unter folgendem Link abrufbar:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/berglen-vermisstenfahndung/

Wer kann Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort der Vermissten geben oder hat sie seit gestern Morgen gesehen? Hinweise werden von der Kriminalpolizei Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 9500 entgegengenommen.

Leutenbach-Nellmersbach: 5000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Eine 41 Jahre alte Peugeot-Fahrerin streifte am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr beim Einparken einen geparkten Skoda Octavia. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

Fellbach: Auffahrunfall I

Rund 11.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Auffahrunfall am Mittwochmorgen gegen 8:20 Uhr an der Kreuzung Höhenstraße / Siemensstraße. Eine 41 Jahre alte Smart-Fahrerin fuhr die Höhenstraße entlang und bemerkte zu spät, dass der vor ihr fahrende 48-jährige Fahrer eines Ford Transit aufgrund einer auf "rot" umschaltenden Ampel bremsen musste und fuhr diesem auf. Der Smart war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, verletzt wurde aber zum Glück niemand.

Fellbach: Auffahrunfall II

Ein 20-jähriger BMW-Fahrer fuhr am Mittwochmorgen kurz vor 7 Uhr die B 14 in Fahrtrichtung Stuttgart entlang. Kurz vor dem Kappelbergtunnel bemerkte er zu spät, dass der vor ihm fahrende 45 Jahre alte BMW-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr diesem auf. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell