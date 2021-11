Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nieder-Olm, Vermisster 87-Jähriger verstorben aufgefunden

Mainz (ots)

Der seit Samstagabend vermisste 87-jährige Silvio C. ist am Montagnachmittag von freiwilligen Helfern verstorben aufgefunden worden. Bereits am Samstag hatten zahlreiche freiwillige und ehrenamtliche Helfer Suchaktionen in und weiträumig um Nieder-Olm gestartet und erst spät in der Nacht unterbrochen. Seit Sonntagmittag wurden diese fortgesetzt und führten zum Auffinden des Verstorbenen im Bachlauf der Selz. Die Kriminalpolizei Mainz, welche bereits für die polizeiliche Vermisstenfahndung verantwortlich zeichnete, übernimmt nun die weiteren Ermittlungen zu den Gesamtumständen die zum Tod des 87-Jährigen geführt haben. Die Polizei Mainz drückt den Angehörigen ihre tiefe Anteilnahme aus und dankt den ehrenamtlichen und freiwilligen Helfern.

Wir berichteten:

▷ POL-PPMZ: 87-jähriger Mann vermisst - Polizei bittet um Mithilfe | Presseportal ▷ POL-PPMZ: 87-jähriger Mann weiterhin vermisst | Presseportal

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell