Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 87-jähriger Mann vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Nieder-Olm (ots)

Seit dem Abend des 30.10.2021 wird der 87-jährige Silvio C. aus Nieder-Olm vermisst. Er ist auf Medikamente angewiesen und hat nur ein eingeschränktes Sehvermögen. Herr C. ist 1,65 - 1,70m groß, schlank, hat einen Schnurrbart und weiße, kurze Haare. Er trägt eine Brille, sowie Hörgeräte. Bekleidet ist er mit einer schwarzen Jacke, einem Hemd mit Weste und einer schwarzen Hose. Als Schuhe trägt er Slipper. Herr C. spricht italienisch und versteht die deutsche Sprache, kann sich aber aufgrund einer Erkrankung schlecht ausdrücken. Zeugen, die den Mann gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten sich an die Notrufnummer 110, an den Kriminaldauerdienst Mainz (Tel.: 06131 653630) oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell