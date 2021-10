Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Ebersheim, Polizei prüft Hinweis

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mainz (ots)

Die Polizei Mainz prüft einen Hinweis aus Ebersheim, nachdem Eltern am Donnerstagnachmittag mitgeteilt hatten, dass ihr Kind von einem unbekannten Mann angesprochen worden sein soll. Der Hinweis wird durch das Fachkommissariat der Kriminaldirektion Mainz überprüft. Derzeit geht die Polizei nicht von einer Gefahrenlage aus. Die Polizei Mainz Lerchenberg wird in den nächsten Tagen dennoch ein besonderes Augenmerk auf Mainz-Ebersheim richten.

Die Polizei Mainz bittet darum, nur verifizierten Informationen zu vertrauen und auch nur diese zu teilen. Leider kommt es in Zusammenhang mit ähnlichen Meldungen regelmäßig zu einer Dramatisierung der tatsächlich bekannten Informationen durch einzelne Personen und in der Folge zu einer unkontrollierten Verbreitung dieser in den sozialen Medien. Dies führt letztendlich zu vermeidbaren Verunsicherungen in der Bevölkerung. Die Polizei ist für ihre Arbeit jedoch auf die ungetrübte Mithilfe aufmerksamer Menschen angewiesen und bittet darum, auffällige Feststellungen der Polizei Mainz Lerchenberg telefonisch unter 06131 - 65 4310 mitzuteilen. In dringenden Fällen ist der Notruf der Polizei - 110 ebenfalls erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell