Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Schwerer Unfall im Einmündungsbereich nach Braak

Hettlingshöhe (ots)

Heute (05.08.21) gegen 13:00 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße L580 Höhe der Ortschaft Braak ein folgenschwerer Unfall, bei welchem eine Unfallbeteiligte durch die Feuerwehr mit schwerem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreit werden musste.

Eine aus Richtung Braak in die Landesstraße nach Heinade einbiegende Fahrzeugführerin übersah einen aus Heinade herannahenden Pkw Mazda, wurde in ihren Pkw Toyota kollisionsbedingt eingeklemmt und musste mittels Einsatz einer Rettungsschere aus der Fahrgastzelle befreit und anschließend in das Krankenhaus nach Holzminden überführt werden. Auch die beiden Fahrzeuginsassen im Mazda wurden teils schwer verletzt und mittels Rettungswagen dem Klinikum bei Northeim zugeführt.

Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden mit Totalschaden von Abschleppunternehmen geborgen. Die Fahrbahn der Landesstraße musste von auslaufenden Betriebsstoffen durch eine beauftragte Reinigungsfirma gesäubert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Neben einer unfallaufnehmenden Besatzung der Polizei Stadtoldendorf waren 40 Kräfte der umliegenden Feuerwehren aus der Gemeinde Heinade, Braak und Stadtoldendorf, insgesamt drei Rettungswagen nebst Notarzt, sowie Kräfte der Straßenmeisterei Eschershausen am Ort eingesetzt.

Während der Bergungsmaßnahmen war die Landesstraße voll gesperrt (bis 15:30 Uhr). Ein Warnmeldung wurden hierzu über die Smartphone-App "Biwapp" ausgestrahlt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell