POL-HM: Kollision auf der Bundesstraße 217 bei Hasperde. Wer hatte Grün? (Zeugenaufruf!)

Bad Münder (ots)

Am Dienstagnachmittag (03.08.2021) gegen 17:05 Uhr kam es bei Hasperde auf der Bundesstraße 217 / Abzweig der Landesstraße 423 in Richtung Coppenbrügge zu einem Zusammenstoß von zwei Pkw.

Eine 25-jährige Autofahrerin aus Salzhemmendorf befuhr mit einem Ford Fiesta die Bundesstraße 217 von Hachmühlen in Richtung Hameln. Zeitgleich bog ein 73-jähriger Mann aus Hameln mit einem Nissan Navara an der Einmündung der L 423 aus Richtung Coppenbrügge nach links in die B 217 Richtung Hameln ein.

Auf der Einmündung kam es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen.

Beide unverletzten Unfallbeteiligten behaupteten, an der Ampel für ihre Fahrtrichtung das Grünlichtsignal gehabt zu haben. Daher sucht die Polizei Bad Münder (Tel. 05042/9331-0) Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und eventuell Angaben zur Ampelschaltung machen können. So soll sich u.a. ein Trecker zur Unfallzeit an der Einmündung befunden haben.

