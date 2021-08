Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Hameln

Hameln (ots)

Am 02.08.2021 kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Zufahrt zum oberen Parkdeck des Sana-Klinikums in Hameln. Der 22-jährige Fahrer eines blauen Audi A4 habe mit seinem Fahrzeug auf dem oberen Parkdeck des Klinikparkplatzes parken wollen. In der Zufahrt habe zu diesem Zeitpunkt ein grüner PKW, möglicherweise ein Renault Kangoo o.ä., gestanden. Als der 22-Jährige hinter diesem PKW gehalten habe, sei das Fahrzeug vor ihm plötzlich rückwärts gefahren und es sei zum Zusammenstoß gekommen. Da sich zwischenzeitlich mehrere Fahrzeuge in der Parkplatzzufahrt aufgestaut hätten, habe der 22-Jährige die Einfahrt frei machen wollen und sei daher an dem grünen PKW vorbei auf den Parkplatz gefahren. Als er unmittelbar zur Unfallstelle zurückkehrte, sei der grüne PKW nicht mehr vor Ort gewesen. Durch den Zusammenstoß ist am PKW des 22-Jährigen ein Sachschaden im Bereich der Fahrzeugfront entstanden. Die Schadenshöhe wird vorläufig auf 500EUR geschätzt. Nach Angaben des 22-Jährigen sei der grüne PKW von einer Fahrzeugführerin im Alter von ca. 25 Jahren mit braunen, lockigen Haaren geführt worden. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zur Unfallverursacherin machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hameln unter 05151/933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell