Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Zeugenaufruf zu Sachbeschädigungen an mehreren Pkw im Jugendgarten

Holzminden (ots)

In einem kurzen Zeitraum am Montag, 02.08.21, 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr wurden mindestens drei Pkw in Holzminden, Jugendgarten, beschädigt. Die Fahrzeuge waren jeweils am Fahrbahnrand abgeparkt und wurden vermutlich beim Vorbeiziehen des oder der Täter mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Gesamtschaden beläuft sich vermutlich auf einen vierstelligen Betrag.

Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die örtliche Polizei unter 05531/9580.

