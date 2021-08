Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Bodenwerder

Bodenwerder (ots)

Am Nachmittag des 03.04.2021 kam es in Bodenwerder, Im Hagen/Corvinusgang, zu einem Verkehrsunfall durch einen wendenden Lkw, der über die dortige Verkehrsinsel gefahren ist und dabei ein Verkehrszeichen überrollt hat. Der dadurch verursachte Sachschaden wird auf ca. 800,00 EUR geschätzt. Weil sich der bislang unbekannte Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen die Hinweise auf den Lkw geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bodenwerder, Tel.: 05533-97495-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell