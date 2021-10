Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Altstadt - E-Bike in Mainz gestohlen - Täter in Wiesbaden gestellt

Mainz-Altstadt (ots)

Ein 65-jähriger Fahrraddieb konnte am Donnerstagmittag in Zusammenarbeit zwischen Mainzer und Wiesbadener Polizei gefasst werden. Zuvor hatte der 59-jährige E-Bike Besitzer gegen 11:15 Uhr sein hochwertiges Pedelec in der Schusterstraße in der Mainzer Innenstadt, vor einem Geschäft an einem Fahrradständer angeschlossen. Als er nach dem Einkauf wieder mit dem Pedelec wegfahren wollte, stellte er den Diebstahl fest. Beim Eintreffen einer Funkstreife des Altstadtreviers meldete sich ein Zeuge, der Geschehen beobachtet hatte. Der Zeuge konnte eine Person beschreiben, die an dem Fahrrad herumhantiert und es dann weggeschoben habe. Zudem besaß das Pedelec ein GPS-System und konnte von dem 59-jährigen Geschädigten lokalisiert werden. Das Pedelec bewegte sich zunächst in Richtung des Mainzer Uni-Campus, dann allerdings mit sehr hoher Geschwindigkeit auf die Autobahn A60 und über die A643 in Richtung Wiesbaden. Da die Geschwindigkeit weit über der eines Pedelecs lag und weder der Mainzer, noch der Wiesbadener Polizei ein Fahrradfahrer auf der Schiersteiner Brücke gemeldet wurde, war davon auszugehen, dass sich das Fahrrad in einem Auto befinden musste. Nachdem die Wiesbadener Polizei alarmiert und die letzte GPS Peilung durchgegeben wurde, konnte von einer hessischen Funkstreife ein verdächtiger Transporter kontrolliert werden. Bei der Kontrolle konnte auf der Ladefläche des Transporters das gestohlene Pedelc, sowie ein weiteres mutmaßlich gestohlenes E-Bike aufgefunden und sichergestellt werden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 65-Jährigen Mann, der im Anschluss erkennungsdienstlich behandelt wurde. Ermittlungsverfahren wegen Fahrraddiebstahls wurden eingeleitet.

