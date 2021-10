Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Schule

Mainz-Finthen (ots)

Am Montagnachmittag wurde die Mainzer Polizei über einen Einbruch in eine Ganztagschule in Mainz-Finthen informiert. Der oder die unbekannten Täter schlugen eine Scheibe ein und drangen so in das Schulgebäude ein. Mehrere Räumlichkeiten und das Interieur wurden durchsucht. Der Sachschaden ist derzeit noch nicht abschließend zu beziffern. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Die Tatzeit kann zwischen dem 25.10.2021, ca. 22:00 Uhr und 26.10.2021, 08:00 Uhr eingegrenzt werden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

