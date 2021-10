Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchter Einbruch in Café

Mainz-Altstadt (ots)

Mutmaßlich in der Nacht vom 26.10.2021 auf 27.10.2021 kam es in der Heidelbergerfaßgasse zu einem Einbruch in ein Café. Der oder die unbekannten Täter gelangten über ein Küchenfenster in die Gaststätte und durchsuchten den Gastraum nach Wertgegenständen, ohne letztlich fündig zu werden. Die Kriminalpolizei führt die Ermittlungen in diesem Fall. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

