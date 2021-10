Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen/Honstetten, Lkrs KN) Verkehrsunfälle mit Hot Rod Fahrzeugen (23.10.2021)

Eigeltingen (ots)

Zu zwei Verkehrunfällen mit Verletzten kam es heute (23.10.2021) gegen 15:50 Uhr, auf der K6119, Honstetter Straße zwischen Eckartsbrunn und Honstetten. An dem Unfall beteiligt waren sogenannte "Hot Rod" Fahrzeuge. Es handelte sich um eine geführte Tour mit sieben Hot Rods. Die Gruppe wurde durch zwei Tourguides begleitet. Bei einem Überholvorgang innerhalb der Gruppe kam es zwischen zwei Fahrzeugen zum seitlichen Streifvorgang in dessen Verlauf sich die Fahrzeuge, welche keinen Überrollbügel hatten, mehrfach überschlugen. Ein weiterer Fahrzeuglenker eines Hot Rods erkannte die Situation und leitete eine Gefahrenbremsung ein. Diese Gefahrenbremsung wiederum erkannte eine folgende Hot Rod Fahrzeuglenkerin zu spät, so dass es zu einem Folgeauffahrunfall kam. Die Fahrzeuglenkerin wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Die beiden anderen Fahrzeuglenker, der überschlagenen Hot Rods, wurden ebenfalls schwer verletzt in ein Klinikum verbracht. Drei der Beteiligten Hot Rods kamen schlussendlich neben der Fahrbahn zum Stillstand. Alle Fahrzeuglenker hatten einen Schutzhelm getragen. An drei Hot Rod Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt 36.000 Euro. An einem Fahrzeug entstand lediglich ca. 5.000 Euro Sachschaden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot der Wehren Stockach, Reute, Honstetten und Eigeltingen vor Ort. Außerdem war auch der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und Notarzt sowie dem oben angeführten RTH im Einsatz. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn über den Zeitraum von ca. drei Stunden gesperrt.

