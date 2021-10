Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil-Neufra/Lkr. Rottweil) Einbrecher entwenden hochwertige E-Bikes aus Lagercontainer - Zeugenaufruf (23.10.2021)

Rottweil-Neufra (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen bislang unbekannte Täter in einen Lagercontainer in Rottweil-Neufra ein. Der Lagercontainer, welcher zu einem Fahrradgeschäft in der Stuttgarter Straße gehört, dient als Lagerraum für Fahrräder. Auf bislang noch nicht geklärte Art und Weise konnte der Container geöffnet werden und aus diesem insgesamt 14 hochwertige E-Bikes der Marke Specialized, 'Typ Levo, entwendet werden. Es entstand ein geschätzter Diebstahlsschaden von ca. 150 000.- EUR. Zum Abtransport über ein angrenzendes Wiesengelände musste ein entsprechendes Fahrzeug mit Ladekapazitäten benutzt werden. Zur Klärung dieser Straftat ist die Polizei auf Zeugenhinweise angewiesen. Möglicherweise wurden die Tathandlung und der Abtransport beobachtet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Rottweil unter 0741/477-0 in Verbindung zu setzen.

