Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen/Lkr. Tuttlingen) - Driftender Pkw verliert die Kontrolle - eine Person leicht verletzt - Führerschein eingezogen (23.10.2021)

Tuttlingen (ots)

Am Freitagabend geriet kurz vor 22 Uhr ein Pkw auf dem neuen Parkplatz der beiden Einkaufsgeschäfte in der Weimarstraße außer Kontrolle und verursachte einen Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wollte ein 19-jähriger Pkw-Lenker mit einem Pkw Driftübungen machen. Hierbei fuhr er ständig im Kreis und erhöhte seine Geschwindigkeit, um in eine Driftbewegung zu gelangen. Dabei brach das Fahrzeug aus, schleudert über den Parkplatz und prallte gegen einen abgestellten Pkw. Dieser Pkw wurde auf einen danebenstehenden Pkw geschoben. Unglücklicherweise stand eine 18-jährige Frau zwischen diesen beiden Fahrzeugen und wurde dadurch eingeklemmt. Sie erlitt hierbei leichte Verletzungen. Durch das unnötige und verbotene Fahrverhalten entstand ein Gesamtschaden von ca. 16 000.- Euro, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde dem Unfallverursacher an Ort und Stelle sein Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell