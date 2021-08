Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Drakenburg - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Nienburg (ots)

(KEM) Ein 39-Jähriger Drakenburger beabsichtigte am Sonntagabend, 15.08.2021, gegen 20.30 Uhr mit seinem E-Scooter in Drakenburg vom Schwarzen Weg nach rechts Richtung Verdener Landstraße zu fahren, als ein roter VW von der Verdener Landstraße aus Verden kommend, nach rechts in den Schwarzen Weg abbog und so weit auf seine Fahrbahnseite ausscherte, dass er mit seinem E-Scooter ausweichen musste. Dabei verriss er sein Lenkrad, stürzte und verletzte sich leicht. Der Fahrer des VW entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Hoya nimmt Zeugenhinweise unter (04251) 934640 entgegen.

