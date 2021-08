Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Erfolgreiche Motorradkontrolle auf der Kreisstraße 136

Duddenhausen (ots)

(LUE) Am Sonntag den 15.08.2021, von 11:00 - 17:00 Uhr, führten Polizeibeamtinnen und -beamte des Polizeikommissariats Hoya in Kooperation mit Beamtinnen und Beamten des Polizeikommissariats Syke sowie der Sonderkontrollgruppe "Krad" der PD Göttingen Motorradkontrollen auf der K 136 zwischen Asendorf und Hoyerhagen im Bereich "Essener Heide" durch. Da sich dort in jüngerer Vergangenheit wiederholt schwere Verkehrsunfälle mit teilweise tödlichem Ausgang ereignet haben und die gefahrene Geschwindigkeit die zulässige Höchstgeschwindigkeit in diesem Bereich oftmals überschritt, wurde die Kontrolle an einem Sonntag durchgeführt. "Die Bilanz der Kontrolle lässt sich durchaus sehen", so Einsatzleiter Bösche. Bei gutem Wetter waren viele Motorradfahrerinnen und -fahrer unterwegs. Somit konnten insgesamt 43 Krafträder kontrolliert werden. Dabei wurden unter anderem technische Veränderungen und abgefahrene Reifen festgestellt. Durch das gerichtsverwertbare Dezibel-Messgerät der Sonderkontrollgruppe wurde die Lautstärke der Krafträder kontrolliert. Auch hierbei konnten mehrere Fahrzeuge mit teilweise um 30 Dezibel überschrittenen Motorengeräuschen und somit zu hoher Lautstärke festgestellt werden. Aus den genannten Gründen musste bei sieben Fahrzeugen mit derart gravierenden Mängeln die Weiterfahrt untersagt werden. Mittels Handlasermessgerät wurde die gefahrene Geschwindigkeit in einem Abschnitt überprüft, in dem eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h gilt. Der negative Spitzenreiter an diesem Tag wurde mit 99 km/h gemessen. Somit erwartet den Betroffenen ein Bußgeld, sechs andere Kradfahrer wurden im Verwarngeldbereich festgestellt. Durch die kontrollierten Motorradfahrerinnen und -fahrer wurde die Aktion mit viel Verständnis angenommen. Einziger Wermutstropfen an diesem Tag waren zwei schwere Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Motorradfahrenden im Bereich des Polizeikommissariats Hoya. Bereits gegen 15:30 Uhr ereignete sich auf der K2 zwischen Balge und Drakenburg ein Unfall, bei dem der beteiligte Motorradfahrer scheinbar ungebremst auf den Anhänger einer landwirtschaftlichen Zugmaschine auffuhr. Gegen 16:35 Uhr kam es zu einer Berührung zwischen einem PKW und einer Motorradfahrerin im Hoyaer Kreisel. Bei beiden Unfällen wurden die beteiligten Motorradfahrenden schwer verletzt ins Klinikum Bremen Mitte geflogen.

