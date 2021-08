Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wölpinghausen - Zeugenaufruf nach Einbruch in Einfamilienhaus

Nienburg (ots)

(KEM) Im Zeitraum vom 15.07.2021 bis 13.08.2021 ereignete sich ein Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus an der Wiedenbrügger Straße in Wölpinghausen. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen gelangte/n der oder die Täter durch Aufhebeln der Hauseingangstür in das Haus, durchsuchte/n mehrere Räume und entwendete/n u.a. diversen hochwertigen Schmuck. Die Geschädigte befand sich zur Tatzeit im Urlaub. Das Polizeikommissariat Stadthagen bittet um Zeugenhinweise und nimmt diese unter (05721) 40040 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell