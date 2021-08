Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfallflucht

Stadthagen (ots)

Am Dienstag, den 10.08.21, in der Zeit von 09.00 Uhr bis 10.15 Uhr, wurde ein grauer Pkw Ford Kuga, auf dem Parkplatz beim Cafe do Brasil in Stadthagen, Vornhäger Straße 44, beschädigt. Der mittig auf dem Parkplatz abgestellte Pkw, wurde vermutlich beim Ein-/ Ausparken an der linken Fahrzeugseite leicht beschädigt. Der Verursacher entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter Te. 05721 / 40040 beim Polizeikommissariat Stadthagen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell