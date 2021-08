Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Landkreis Nienburg - Termine "Fit mit dem Pedelec"

Nienburg (ots)

(KEM) Aufgrund von Irritationen bei den Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis Nienburg weist die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg darauf hin, dass die Präventionsveranstaltungen "Fit mit dem Pedelec" grundsätzlich landkreisweit stattfinden können.

Für den 03.09., 22.09., 29.09. sowie 01.10. sind bereits Termine bei der Feuerwehr Nienburg geplant und Anmeldungen möglich. Terminabsprachen können telefonisch bei der Verkehrswacht Nienburg unter (05021) 910 900 erfolgen. Verkehrswacht, ADFC und Polizei bieten die Kurse bei Gruppenanfragen teilweise aber auch bei den Teilnehmenden vor Ort an, sofern die örtlichen Gegebenheiten dafür vorliegen. Anfragen von Gruppen oder Vereinen sollten per Mail an info@verkehrswacht-nienburg.de erfolgen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell