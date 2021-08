Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Geldbörse entwendet

Bückeburg (ots)

(ma)

Eine 67jährige Frau aus Obernkirchen hielt sich am Mittwoch lediglich ca. fünf Minuten in einem Bückeburger Supermarkt auf und wurde bestohlen.

Die Obernkirchenerin ging in einen Supermarkt an die Hannoversche Straße und legte ihr Portemonnaie in eine Einkaufstasche, die am Einkaufswagen hing.

Beim Bezahlen an der Kasse bemerkte die Geschädigte den Verlust ihres Portemonnaies in dem sie Bargeld, den Personalausweis, EC-Karte, Versichertenkarte und Impfausweis hatte.

Die Bestohlene konnte keinerlei Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen.

