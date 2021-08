Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auetal/OT Rehren: Sprengung eines Geldautomaten

Nienburg (ots)

(Haa) Am Donnerstag Morgen kam es gegen 04:18 Uhr zu einer Sprengung eines Geldautomaten in der Filiale der Volksbank an der Straße Marktplatz in Auetal/OT Rehren.

Durch Anwohner wurde der Polizei ein lauter Knall und Rauch aus der Filiale gemeldet. Außerdem wurden mehrere Personen dabei beobachtet, wie sie vom Tatort in einem Fahrzeug davonfuhren.

Sofort wurden umfassende Fahndungsmaßnahmen mit allen zur Verfügung stehenden Funkstreifenwagen der umliegenden Bereiche eingeleitet.

Aufgrund der Rauchentwicklung am Objekt wurden die Feuerwehr, Rettungsdienst und ein Notarzt angefordert. Ein offenes Feuer konnte allerdings nicht festgestellt werden.

Derzeit befinden sich Delaborierer des LKA Hannover und Beamte des Kriminalermittlungsdienstes vor Ort. Die Aufnahme des Tatortes dauert noch an.

Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell