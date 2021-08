Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, Hergang strittig

Stolzenau (ots)

Stolzenau (ZIE) Am Mittwoch, 11. August 2021, gegen 10.05h, kam es an der "Langen Straße" in Stolzenau im Bereich der Einmündung zur Arztpraxis gegenüber der Kirche zu einem Verkehrsunfall zwischen dem Pkw eines 57jährigen Stolzenauers und einem Pkw einer 42jährigen Frau aus Steyerberg.

Beide Fahrzeuge stießen im Bereich der Einmündung zusammen, wobei leichter Sachschaden an beiden Pkw entstand (insgesamt ca. 600 Euro).

Zum Hergang gaben beide Beteiligte gegensätzliche Sichtweisen zu Protokoll. Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch die Polizei Stolzenau. Zunächst wurden gegen beide Beteiligte Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Da der Bereich der Arztpraxis zum Unfallzeitpunkt lebhaft frequentiert war, werden mögliche Zeugen des Unfalls gebeten, sich mit der Polizei Stolzenau in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell