POL-HH: 200906-3. Vermisstenfahndung nach 76-Jährige

Zeit: 05.09.2020, 11:00 Uhr Ort: Hamburg-Farmsen-Berne, Weissenhof

Die Polizei Hamburg sucht die seit gestern als vermisst gemeldete 76-jährige Barbara Wojakowska. Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) führt die Ermittlungen.

Frau Wojakowska wurde am 05.09.2020, gegen 11:00 Uhr letztmalig an ihrer Wohnanschrift in Farmsen-Berne gesehen. Die Vermisste ist dement und orientierungslos und benötigt dringend Medikamente. Frau Wojakowska ist Personen gegenüber zurückhaltend und würde nicht eigenständig um Hilfe bitten.

Die bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zur Ermittlung ihres Aufenthaltsortes.

Frau Wojakowska ist 1,64 m groß, hat blonde kurze Haare und eine schlanke Figur. Zuletzt trug sie die auf dem Bild gezeigte hellgrüne Jacke, eine helle Hose und Turnschuhe.

Hinweise bitte an die Verbindungsstelle im Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 040/4286-56789 oder an jede Polizeidienststelle.

Schö.

