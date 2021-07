Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Bild-Infos

Download

Maikammer (ots)

Am 05.07.2021 gegen 19:20 Uhr befuhr ein junger Mann mit seinem Motorrad die L516 von Edenkoben in Richtung Maikammer. Vor dem 21-Jährigen fuhr ein silberner Mazda MX5 (Cabriolet). Ca. 300m nach dem Kreisverkehr L516/K6 kam den beiden Fahrzeugen ein Traktor entgegen. Plötzlich scherte ein dunkler Pkw hinter dem Traktor aus und überholte diesen, obwohl der Abstand zum Mazda viel zu knapp war. Der Mazda und der Motorradfahrer machten eine Vollbremsung, um den Zusammenstoß zu verhindern, was ihnen auch gelang. Hierbei kam der Motorradfahrer allerdings zu Fall und verletzte sich leicht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 250EUR. Der dunkle Pkw setzte seine Fahrt unbeeindruckt fort. Auch zum Mazda ist nichts Weiteres bekannt. Gegen den flüchtigen Überholer wird wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell