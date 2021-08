Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hagenburg: Polizei ermittelt Tatverdächtige

Nienburg (ots)

(Haa) Durch erfolgreiche Ermittlungsarbeit der Polizeibeamten der Polizeistation Hagenburg konnten zwei sich in Hagenburg ereignete Straftaten aufklärt werden.

Zwei minderjährigen Tatverdächtigen aus der Samtgemeinde Sachsenhagen wird vorgeworfen, Anfang Mai in ein Lokal in Hagenburg eingebrochen und aus dem Gastraum Alkohol entwendet zu haben. Am Tatort konnten zwar durch die aufnehmenden Polizeibeamten Spuren gesichert werden, diese führten allerdings nicht zur Ermittlung der Täter. Neben dem Einbruch sollen die beiden Jungen ebenfalls für die Entwendung eines Motorrollers am Freitag, den 11.06.2021 von einem Parkplatz in Hagenburg verantwortlich sein. Der Eigentümer des Fahrzeuges konnte sein Kleinkraftrad zwar am darauffolgenden Tag in unmittelbarer Nähe des Tatortes wieder auffinden - allerdings war der Roller von den Tätern stark beschädigt worden.

In beiden Fällen erstatteten die Geschädigten Strafanzeige bei der Polizeistation in Hagenburg.

Den entscheidenden Hinweis auf die Täter erlangten die Beamten dann durch die nachträgliche Ermittlung eines Zeugen.

