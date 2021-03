Polizei Mettmann

POL-ME: Auf Spielplatz: Jugendlicher soll sich in Scham verletzender Weise gezeigt haben - Mettmann - 2103090

Mettmann (ots)

Am Mittwoch (17. März 2021) soll sich auf einem Spielplatz an der Straße "Quantenberg" in Mettmann ein bislang unbekannter Jugendlicher zwei Mädchen in Scham verletzender Weise gezeigt haben. Die Polizei hat Ermittlungen und ein Strafverfahren eingeleitet und bittet hierbei um Hinweise von Zeugen.

Das war nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen geschehen:

Gegen 17:30 Uhr gingen zwei zehn und elf Jahre alte Mädchen gemeinsam auf den Spielplatz auf der Straße "Quantenberg" in Mettmann. Dort trafen sie auf einen ihnen unbekannten Jugendlichen, welcher alleine auf der Schaukel saß. Als der Junge die Mädchen erblickte, soll er auf sie zugekommen sein, seine Hose heruntergezogen haben und sich den Mädchen so in Scham verletzender Weise gezeigt haben.

Die Mädchen rannten daraufhin nach Hause, wobei der Jugendliche ihnen noch einige Meter einem Fahrrad hinterher fuhr. Anschließend alarmierten die Eltern eines der Mädchen die Polizei, welche jedoch bei einer sofort eingeleiteten Fahndung im Umfeld keine Verdächtigen antreffen konnte.

Zu dem Jugendlichen liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- etwa 16 bis 17 Jahre alt - circa 1,70 bis 1,80 Meter groß - kurze, dunkle Haare - hatte eine Brille - trug einen Pullover mit dem Schriftzug "ellesse", eine blaue Jeans sowie eine grüne Daunenjacke - hatte einen grau-weißen Fahrradhelm auf

Zu dem Fahrrad liegen keine weiteren Beschreibungen vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann jederzeit unter der Rufnummer 02104 982-6250 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell