Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auetal/Rehren: Nachtragsmeldung zur Sprengung eines Geldautomaten

Nienburg (ots)

(Haa/KEM) Durch eine am Donnerstag, den 12.08.2021, um 04:18 Uhr vorsätzlich herbeigefügte Sprengstoffexplosion wurde ein in einer Geschäftsstelle der Volksbank in der Straße Marktplatz in Auetal/OT Rehren befindlicher Geldautomat stark beschädigt. Nach aktuellem Kenntnisstand gelang es den Tätern nicht, an das im Automaten befindliche Bargeld zu gelangen. Die Bergungsarbeiten sind jedoch noch nicht abgeschlossen. Durch die Explosion wurde der Geschäftsraum der Filiale ebenfalls beschädigt. Eine genaue Schadenshöhe kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Zeugen hatten gegenüber den Polizeibeamten angegeben, dass mehrere Personen in einem dunklen PKW Kombi vom Tatort weggefahren seien. Unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat eingeleitete umfassende Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung der Täter.

Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat, den Tätern oder dem Tatfahrzeug geben können, sich telefonisch unter (05021) 97780 zu melden.

