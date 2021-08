Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Trunkenheitsfahrt

Nienstädt (ots)

(ma)

Polizeibeamte des Einsatz-und Streifendienstes der Polizei Bückeburg stoppten am Sonntag gg. 17.20 Uhr einen Pkw Ford in Nienstädt, weil ein auf dem Beifahrersitz sitzendes Kleinkind nicht ordnungsgemäß in einem Kindersitz saß.

Bei der 53jährigen Fahrerin des Pkw stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung fest, die mit einem vorläufigen Atemalkoholwert von 2,55 Promille im absoluten Fahrunsicherheitsbereich lag.

Der aus der Samtgemeinde Nienstädt stammenden Frau wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

