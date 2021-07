Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen- Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall auf B36

Karlsruhe (ots)

Ein Leichtverletzter sowie ein Sachschaden von mehreren tausend Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 36 Höhe Ausfahrt Eggenstein ereignete. Der mutmaßliche Unfallverursacher soll sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr gegen 07:30 Uhr ein 28 Jahre alter Suzuki-Fahrer auf dem linken Fahrstreifen der B36 in Fahrtrichtung Mannheim. Nach seinen Angaben wechselte in Höhe der Ausfahrt Eggenstein ein weißer Kastenwagen hinter einem Lkw mit offener Pritsche vom rechten auf den linken Fahrstreifen, ohne dies vorher anzukündigen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, machte der 28-Jährige mit seinem Fahrzeug eine Ausweichbewegung und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Suzuki gerät daraufhin ins Schleudern, prallte gegen die dortige Mittelleitplanke, wird von dieser abgewiesen und schleudert über beiden Fahrstreifen sowie den Beschleunigungsstreifen der Auffahrt Eggenstein in die dortige Böschung. Hier wird das Auto aufgrund der Schräge der Böschung angehoben und überschlägt sich, sodass der Suzuki letztendlich auf dem Seitenstreifen auf dem Dach zum Liegen kommt. Trotz des verursachten Unfalls machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub.

Durch den alarmierten Rettungsdienst wurde der 28-Jährige zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht.

Zeugen die Angaben zum Unfallhergang oder über den Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Telefonnummer 0721 967180 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell