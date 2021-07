Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten, Forchheim - Wohnwagen entwendet - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Diebe entwendeten einen am Dienstagabend gegen 17.45 Uhr am Fahrbahnrand der Straße Großklamm in Forchheim abgestellten Wohnwagen. Der Wohnwagen war vor einem Firmengelände zwischen den Anwesen Nummer 7 und 9 geparkt und mit einem Schloss gesichert. Gegen 08.20 Uhr am Mittwochmorgen stellte der Firmeninhaber das Fehlen des Wohnwagens fest und verständigte die Polizei. Bei dem entwendeten Wohnwagen handelt es sich um einen Knaus Tabbert Puccini mit dem amtlichen Kennzeichen KA-SC 5775.

Die Polizei bittet um Hinweisen unter der Telefonnummer 07243 32000 an das Polizeirevier Ettlingen.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell