Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht zwischen Auderath und Alflen

AuderathAuderath (ots)

Am Donnerstagabend dem 26.11.2020 gegen 21.20 Uhr kam es auf der B259 zwischen Auderath und Alflen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein von Auderath kommendes Fahrzeug befuhr teilweise die Gegenfahrbahn, höchstwahrscheinlich um eine Fahrzeugkolonne zu überholen. Dabei übersah der Fahrer den Gegenverkehr, die Außenspiegel der Fahrzeuge stießen gegeneinander. Der Unfallverursacher setzte danach seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die zuständige Polizei in Cochem.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem



Telefon: 02671-984-0

picochem@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell