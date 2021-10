Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Spiegel abgetreten

Mainz-Bleichenviertel (ots)

Von bislang unbekannten Tätern wurde am Donnerstagabend der Außenspiegel eines geparkten BMW mutwillig zerstört. Der 43-jährige Geschädigte hatte sein Auto zwischen 20:30 Uhr und 21:20 Uhr nahe eines Fitnessstudios in der Zanggasse geparkt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

