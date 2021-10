Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Neustadt, Radfahrerin bei Zusammenstoß mit PKW verletzt

Mainz-Neustadt (ots)

Am Donnerstag, den 28.10.2021 gegen 19:30 Uhr kommt es in der Mainzer Goethestraße zum Verkehrsunfall zwischen einer 52-jährigen Radfahrerin und einem 51-jährigen Autofahrer. Die 52-Jährige fuhr mit ihrem Rad aus Richtung des Valenciaplatzes kommend, über den Fußgängerüberweg in Richtung Goetheplatz. Der 51-Jährige, der mit seinem Auto die Goethestraße befuhr, kann sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und touchiert die Radfahrerin an deren Hinterrad. Die Frau kommt hierdurch mit ihrem Rad zu Fall und wird noch vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Im Abschluss kann die Frau ihre Fahrt fortsetzen. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Fahrradfahrende an Fußgängerüberwegen keinen Vorrang gegenüber dem fließenden Verkehr haben. Erst wenn sie absteigen und ihr Rad schieben sind sie Fußgängern gleichgestellt.

