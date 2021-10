Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwerer Unfall

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Morgen ereignete sich gegen 05.15 Uhr im Bereich der Kreuzung B88/L1024 ein schwerer Unfall. Ein 45-Jähriger kollidierte mit seinem VW mit dem Opel eines 53 Jahre alten Mannes. Beide Fahrer verletzten sich bei dem Unfall, eine medizinische Versorgung war vor Ort nicht notwendig. Am VW und am Opel entstand entsprechender Sachschaden in Höhe von insgesamt 13.000 Euro. Für die Zeit der Bergung der Fahrzeug und Unfallaufnahme kam es für ca. eine Stunde zu Verkehrsbehinderungen. (db)

