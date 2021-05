Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Wohnungseinbruchdiebstahl

Viersen (ots)

In der Zeit von Freitag, 07.05.2021 bis Montag, 10.05.2021 gelangten unbekannte Täter vermutlich durch ein geöffnetes Fenster in eine Wohnung auf der Bahnhofstraße. Hierbei wurde ein Fernseher entwendet. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Viersen unter der Telefonnummer 02162/377-0 / tg (367)

