Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Teppich gestohlen

Eisenach (ots)

Die Polizei Eisenach führt aktuell Ermittlungen nach einem außergewöhnlichen Diebstahl. Die Tat fand in einem Schnellrestaurant in der Johannisstraße um 17.45 Uhr, also während der regulären Öffnungszeiten, statt. Der Unbekannte betrat das Geschäft, entwendete den Teppich im Innenraum und flüchtete. Der Wert beträgt laut Zeugenangaben ca. 200 Euro. Der Hintergrund bzw. die weitere Verwendung des Beuteguts sind derzeit nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zum Täter haben, können sich bei der PI Eisenach (Tel. 03691-261124/Bezugsnummer 0246984/2021) melden. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell