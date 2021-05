Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto durchwühlt

Kaiserslautern (ots)

Ein abgestellter Pkw im Katzenpfuhl ist in den vergangenen Tagen zur Zielscheibe von Autoknackern geworden. Die Fahrerin stellte den Wagen am Samstag gegen 17 Uhr im Katzenpfuhl in Höhe des Anwesens Nr. 5 ab. Als sie am Sonntag gegen 17 Uhr zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie fest, dass die Fahrertür offenstand und nur angelehnt waren. Auf den zweiten Blick war erkennbar: Der Innenraum wurde durchwühlt. Offenbar fanden die Eindringlinge nichts, was sie interessierte - ersten Überprüfungen zufolge wurde nichts gestohlen. Hinweise auf mögliche Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2250 gern entgegen. |elz

